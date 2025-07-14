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На Курилах в двух муниципалитетах объявили экстренное предупреждение из-за приближающегося циклона

Экстренное предупреждение объявлено на вторник, 15 июля, в двух муниципалитетах Курил.

Экстренное предупреждение объявлено на вторник, 15 июля, в двух муниципалитетах Курил. Причина — приближение к островам циклона, предупредили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как рассказали в сахалинском управлении Росгидромета, в Южно-Курильском и Курильском районах днем 15 июля прогнозируется сильный дождь. Порывы ветра при этом будут достигать 21−26 м/с.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — добавили в ведомстве.

В связи с непогодой спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям не покидать населенные пункты без особой надобности. Также необходимо на время стихии отложить выезды на рыбалку и охоту.

Москвичам ранее пообещали медленное понижением температуры.