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Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 м/с

По экстренному предупреждению метеорологов, 14 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жителей Москвы просят быть внимательными в ожидаемую грозу в столице, скорость ветра ожидается до 17−20 м/с. Об этом говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17−20 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сообщило ведомство.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала года — температура воздуха не опускалась ниже отметки в плюс 20,9 градуса.