Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 м/с

«По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17−20 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сообщило ведомство.