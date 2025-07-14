В Омской области обнаружились бесхозные мосты

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что пять мостов на территории Большереченского зоопарка, которые используются для движения пешеходов, не имеют законного владельца. Этот факт может привести к беспечности в обслуживании бесхозных объектов, что, в свою очередь, создает угрозу переправы людей через реку — посчитали в надзорном ведомстве и передали дело в суд.