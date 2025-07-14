В Омской области обнаружились бесхозные мосты

Прокуратура Большереченского района в судебном порядке обязала мэрию райцентра Большеречье срочно поставить на учет пять мостов на территории Большереченского зоопарка. Об этом сегодня, 14 июля, сообщается на сайте ведомства.
Сотрудниками прокуратуры было установлено, что пять мостов на территории Большереченского зоопарка, которые используются для движения пешеходов, не имеют законного владельца. Этот факт может привести к беспечности в обслуживании бесхозных объектов, что, в свою очередь, создает угрозу переправы людей через реку — посчитали в надзорном ведомстве и передали дело в суд.
Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования прокуратуры: принять администрации городского поселения меры по постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимости. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.