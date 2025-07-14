«Акрон-Академия Коноплева» обыграл молодежку «Ахмата» в Тольятти

11 июля «красно-черные» разобрались с южанами на своем поле — 1:0 (12+). В этом матче 14-го тура МФЛ показали сразу две красные карточки.
Первый тайм запомнился лишь удалением игрока гостей Ахмеда Эльбердова на 26-й минуте. Позже, на 61-й, еще один футболист грозненцев Султан Тазабаев покинул поле, получив второй «горчичник» за неспортивное поведение.
Тольяттинцы воспользовались численным преимуществом на 77-й минуте. Победу хозяевам принес Родион Куляхтин. Ассистировал Вячеслав Доброродов.
Пока молодежка «Акрона» занимает восьмое место с 20 очками. Ближайшая встреча пройдет 18 июля. Заглянут к «Краснодару» (12+).
На днях писали, что «молодые и звонкие» поборются с «Барселоной» и «ПСЖ» за форварда из ЮАР.
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