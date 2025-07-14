Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

По данным специалиста, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно снижаться. 14 июля в регионе ожидается температура +25−30 градусов, а к концу недели прогнозируется +23−28 градусов. Ночные температуры пока остаются высокими — +15−20 градусов. Однако в четверг и пятницу станет прохладнее, и ночью температура опустится до +12−17 градусов.