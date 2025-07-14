Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

В Москве минувшая ночь выдалась самой тёплой с начала года. По данным базовой метеостанции ВДНХ, температура воздуха не опускалась ниже +20,9 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По данным специалиста, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно снижаться. 14 июля в регионе ожидается температура +25−30 градусов, а к концу недели прогнозируется +23−28 градусов. Ночные температуры пока остаются высокими — +15−20 градусов. Однако в четверг и пятницу станет прохладнее, и ночью температура опустится до +12−17 градусов.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве во второй половине июля столбик термометра вряд ли превысит отметку +30 градусов.