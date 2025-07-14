«Болезнь души»: в РПЦ рассказали, кому молиться от выгорания на работе

В современном мире многие сталкиваются с выгоранием — чувством усталости, раздражением и опустошения. Священник и руководитель отдела по культуре Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, как справиться с этим состоянием с помощью молитвы.
Он посоветовал обращаться к Пресвятой Богородице перед иконами «Умягчение злых сердец» и «Семистрельная», прося смягчить не только сердца окружающих, но и свое собственное. Также можно молиться святителю Николаю Чудотворцу о терпении, Иоанну Кронштадтскому — об укреплении духа, а Ангелу Хранителю — при унынии. О помощи в работе Береговой рекомендует молиться Иисусу Христу, прося не о славе, а о мудрости, терпении и пользе от труда.
Священник отметил, что святых можно выбирать по профессии: бухгалтерам — апостол Матфей, медикам — святитель Лука Крымский. Однако молиться о полном отсутствии трудностей, по его словам, — не христианский подход: испытания даны для укрепления веры, и просить стоит о смирении и любви к труду.
Береговой подчеркнул, что молитва — это не мгновенное решение проблем, а способ обрести мир, опору и радость даже в сложной работе, передает Life.ru.
При симптомах профессионального выгорания сотрудники могут оформить больничный, если состояние требует медицинский помощи. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.