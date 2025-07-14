«Болезнь души»: в РПЦ рассказали, кому молиться от выгорания на работе

Он посоветовал обращаться к Пресвятой Богородице перед иконами «Умягчение злых сердец» и «Семистрельная», прося смягчить не только сердца окружающих, но и свое собственное. Также можно молиться святителю Николаю Чудотворцу о терпении, Иоанну Кронштадтскому — об укреплении духа, а Ангелу Хранителю — при унынии. О помощи в работе Береговой рекомендует молиться Иисусу Христу, прося не о славе, а о мудрости, терпении и пользе от труда.