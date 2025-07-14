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Мэр Лошкин предложил учить челябинцев вежливости в общественном транспорте

В Челябинских автобусах появятся плакаты с правилами приличного поведения.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Челябинска Алексей Лошкин задумался, знают ли горожане, как вести себя прилично.

— В выходные обратил внимание, — поделился глава города с подчиненными во время совещания в мэрии. — Даже в нашем с вами детстве в автобусах, троллейбусах была какая-то инфографика о том, что надо вести себя в транспорте вежливо. Сейчас у нас такого нет. У меня предложение, раз Челябинск претендует на звание культурной столицы, надо, чтобы такая инфографика у нас появилась.

Алексей Лошкин поручил изучить практику других городов, подготовить правила поведения для пассажиров и разместить их в салонах общественного транспорта.

Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев пообещал заняться вопросом в ближайшее время.