Мэр Лошкин предложил учить челябинцев вежливости в общественном транспорте

— В выходные обратил внимание, — поделился глава города с подчиненными во время совещания в мэрии. — Даже в нашем с вами детстве в автобусах, троллейбусах была какая-то инфографика о том, что надо вести себя в транспорте вежливо. Сейчас у нас такого нет. У меня предложение, раз Челябинск претендует на звание культурной столицы, надо, чтобы такая инфографика у нас появилась.