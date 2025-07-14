Мэр Лошкин предложил учить челябинцев вежливости в общественном транспорте

Мэр Челябинска Алексей Лошкин задумался, знают ли горожане, как вести себя прилично.
— В выходные обратил внимание, — поделился глава города с подчиненными во время совещания в мэрии. — Даже в нашем с вами детстве в автобусах, троллейбусах была какая-то инфографика о том, что надо вести себя в транспорте вежливо. Сейчас у нас такого нет. У меня предложение, раз Челябинск претендует на звание культурной столицы, надо, чтобы такая инфографика у нас появилась.
Алексей Лошкин поручил изучить практику других городов, подготовить правила поведения для пассажиров и разместить их в салонах общественного транспорта.
Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев пообещал заняться вопросом в ближайшее время.