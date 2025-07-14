Сколько Галкин* заработает на своих концертах в Прибалтике

Для сравнения — только один новогодний корпоратив шоумена без политических шуток в том году обошелся бы заказчикам в €150 тысяч (более 13 млн рублей). Эта сумма резко выросла с 8 млн рублей. Особенностью такой ценовой политики является то, что она распространялась только на заказы из России. Однако, заказчики не сильно горят желанием поддерживать рублем иноагента, который на своих концертах в том числе высмеивал и россиян.