Командир ВС РФ спас из окружения 10 раненых сослуживцев, пройдя 15 км

«Мы заходили в Константинополь, прорвались вглубь тыла противника и попали в окружение. Нас обнаружили дроны. Я с экипажем вышел и увидел рядом с танком опорный пункт ВСУ. Мой наводчик упал в яму к врагу. Выбора не было — нужно было зайти и зачистить этот опорник, чтобы спасти его живым. Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», — описал события Унга.