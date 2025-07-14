Командир ВС РФ спас из окружения 10 раненых сослуживцев, пройдя 15 км

Командир танкового взвода с позывным Унга из группировки войск «Восток» рассказал, как в ходе боя за Константинополь в ДНР спас своего наводчика, уничтожил украинский опорный пункт и помог вывести из окружения 9 раненых бойцов, преодолев пешком 15 км. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ТАСС.
«Мы заходили в Константинополь, прорвались вглубь тыла противника и попали в окружение. Нас обнаружили дроны. Я с экипажем вышел и увидел рядом с танком опорный пункт ВСУ. Мой наводчик упал в яму к врагу. Выбора не было — нужно было зайти и зачистить этот опорник, чтобы спасти его живым. Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», — описал события Унга.
Таким образом, наводчик был спасён.
«После этого мы вышли из окружения, зачистив ещё один опорник. И вывели из-под огня 9 раненых с пехотой. Прошагали 15 километров», — отметил военнослужащий.
Группу после этого эвакуировали. Унга подчеркнул, что задача была выполнена полностью.
«И мои пацаны показали себя, и шторма, пехота себя показала отлично. Все боеспособные, все готовы были. Отработали мы хорошо, и забрали Константинополь», — добавил командир.
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