Life.ru публикует видео из дома поворинского маньяка, избежавшего казни за убийство 8 девушек

Несмотря на все обвинения, Ретунский настаивает на своей невиновности и утверждает, что дал ложные показания под давлением следствия. Однако именно он указывал места захоронений своих жертв, которых потом находили. Его раскрыли, когда она подарила щенка ротвейлера своему пасынку, убив одну из жертв. Когда преступника судили, пожизненного заключения в России ещё не было, поэтому в 1999-м году он был приговорён к 15 годам тюрьмы, а уже к 2012 освободился.