ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе

Володин подчеркнул, что также предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, в том числе за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания в Российской Федерации и за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.