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Беглов прибудет на Дни Санкт-Петербурга в Минске

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым прибудет в Минск с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

В белорусской столице 14—15 июля пройдут Дни Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия пройдут круглые столы по темам медицины, туризма, молодежи, встречи по вопросам взаимной кооперации.

Во вторник губернатор Беглов встретится с руководством Минска для обсуждения перспектив развития сотрудничества.

В завершение Дней Санкт-Петербурга российская сторона презентует свой культурный подарок. В Большом театре оперы и балета Беларуси состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Это не первые Дни Санкт-Петербурга в Минске — предыдущий тематический праздник был организован в белорусской столице 19—21 апреля 2023 года.

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