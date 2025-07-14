Беглов прибудет на Дни Санкт-Петербурга в Минске

В белорусской столице
В рамках мероприятия пройдут круглые столы по темам медицины, туризма, молодежи, встречи по вопросам взаимной кооперации.
Во вторник губернатор Беглов встретится с руководством Минска для обсуждения перспектив развития сотрудничества.
В завершение Дней Санкт-Петербурга российская сторона презентует свой культурный подарок. В Большом театре оперы и балета Беларуси состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
Это не первые Дни Санкт-Петербурга в Минске — предыдущий тематический праздник был организован в белорусской столице