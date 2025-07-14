СМИ показали, как сейчас живет поворинский маньяк

Стало известно, как сейчас живет один из самых жестоких насильников России Владимир Ретунский. Кадры жилища поворинского маньяка, убившего и изнасиловавшего восемь человек, показывает Telegram-канал Shot.
После тюрьмы Ретунский поселился в родительском доме в селе Поворино. Маньяк рассказал, что пытался устроиться на работу, но его никуда не взяли. Авторы материала отмечают, что местные жители боятся Ретунского и не общаются с ним.
Мужчина не признает своей вины: по его словам, в ходе следствия он сам себя говорил. Тем не менее, он сам показывал следователям, где закапывал убитых им жертв, и их действительно там находили.
Ретунский орудовал в 1990—1996 годах на территории Воронежской и Волгоградской областей: следователи установили восемь убийств и изнасилований девушек от 14 до 23 лет. К моменту вынесения приговора в России был объявлен мораторий на смертную казнь. Пожизненного заключения тогда еще не было, поэтому в декабре 1999 года Верховный суд России приговорил Ретунского к 15 годам лишения свободы — в 2012 он вышел на свободу.
Сейчас переезжать мужчина никуда не собирается. Он также отметил, что у него есть 62-летняя возлюбленная, с которой он иногда видится.
— Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин, если надо, — узнают, пальцами тычут, неприятно. Журналистов не люблю. Пока их нет, в городе вроде все спокойно, меня не трогают, а потом приезжают ко мне очередные, сюжет по телевизору покажут, и снова начинается буча, — рассказал Ретунский в разговоре с Shot.
Недавно стало известно, что маньяк-убийца Рудольф Варламов отбыл свой 15-летний срок в удмуртской исправительной колонии, после чего вышел на свободу.
Тем временем Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осужденных.