СМИ показали, как сейчас живет поворинский маньяк

— Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин, если надо, — узнают, пальцами тычут, неприятно. Журналистов не люблю. Пока их нет, в городе вроде все спокойно, меня не трогают, а потом приезжают ко мне очередные, сюжет по телевизору покажут, и снова начинается буча, — рассказал Ретунский в разговоре с Shot.