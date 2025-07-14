День в темноте: в Кишиневе на сутки отключат электричество — список улиц

Поставщик сообщает, что 14 июля намечены перерывы в поставках электрической энергии.
Буюканы:
ул. О. Гибу, 9, 9/1, 11/2, 15, 15A, 15/2, 15/3, 15/4, 15−17, 666, Сучевица, 31, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38/2, 38/3 — с 09:10 до 16:00.
ул. И. Прункул, 4/1, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, 25, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с10:00 до 18:00.
ул. Колумна, 135−137, 140, 140/1, 144E, M. Дософтей, 118, С. Лазо, 48, 48B, Сф. Цэрий, 55/1, 59 — с 09:00 до 16:00.
Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.