В Воронеже на презентацию «Факела» в 37-градусную жару пришли более 2,5 тысяч болельщиков

— Эмоции переполняют. Только положительные. Состав обновился, многим было важно увидеться с болельщиками лицом к лицу. И то, что в жару пришло столько людей… Перед нами поставлена задача, и ее надо решать ради них, ради болельщиков. И уже вместе с ними дальше писать историю клуба. Подытоживая межсезонье, нашу подготовку, скажу, что клуб провел большую работу и подобрал хороших опытных футболистов. Но никого шапками мы не закидываем, нам предстоит доказывать, чего мы стоим. А болельщикам — еще раз огромное спасибо за поддержку, постараемся оправдать их ожидания.