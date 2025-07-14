В Воронеже на презентацию «Факела» в 37-градусную жару пришли более 2,5 тысяч болельщиков

В воскресенье, 13 июля, «Факел» провел на одноименном стадионе на улице Маршака презентацию сильно обновленного состава команды. На нее в 37-градусную жару пришли посмотреть более 2500 болельщиков.
Изменился не только состав «Факела» (в частности, вернулся нападающий Георгий Гонгадзе, полностью обновилась вратарская линия), но даже такой неотъемлемый атрибут команды как маскот Бобер. За лето он набрал мышечную массу и стал по-спортивному более агрессивным. В клубе полагают, что флюиды такого Бобра помогут «огнеопасным» вернуться в РПЛ.
Впечатлениями от презентации поделился главный тренер «Факела» Игорь Шалимов:
— Эмоции переполняют. Только положительные. Состав обновился, многим было важно увидеться с болельщиками лицом к лицу. И то, что в жару пришло столько людей… Перед нами поставлена задача, и ее надо решать ради них, ради болельщиков. И уже вместе с ними дальше писать историю клуба. Подытоживая межсезонье, нашу подготовку, скажу, что клуб провел большую работу и подобрал хороших опытных футболистов. Но никого шапками мы не закидываем, нам предстоит доказывать, чего мы стоим. А болельщикам — еще раз огромное спасибо за поддержку, постараемся оправдать их ожидания.