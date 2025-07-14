В России могут ввести дополнительные пошлины для мигрантов

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале. Согласно проекту, за выдачу или переоформление патента для работы мигрантам из безвизовых стран предлагается установить пошлину в размере 4 200 рублей. Такая же сумма будет взиматься за продление срока действия разрешения на работу для мигрантов из визовых стран. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений, планируется установить пошлину в 2 100 рублей.