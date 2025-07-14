Вслед за банкетным залом «ВАЙТ ХОЛЛ» в Перми опечатали заготовочный цех предприятия

Причиной закрытия производства пищевой продукции стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после массовых отравлений на мероприятиях, которые обслуживались компанией. Так, общество с ограниченной ответственностью не разработало и не внедрило программу производственного контроля, не обеспечило последовательность технологических процессов, не отслеживало температурный режим хранения продукции. В помещениях, где готовилась еда, были выявлены дефекты внутренней отделки, не хватало моечного оборудования, торты и пирожные фактически изготавливались в горячем цехе, там же, где и блюда из мяса, птицы и рыбы. До работы допущены сотрудники, не прошедшие гигиеническое обучение и медосмотр.