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Вслед за банкетным залом «ВАЙТ ХОЛЛ» в Перми опечатали заготовочный цех предприятия

На минувшей неделе сотрудниками органов принудительного исполнения по решению суда был опечатан банкетный зал «ВАЙТ ХОЛЛ».

На минувшей неделе сотрудниками органов принудительного исполнения по решению суда был опечатан банкетный зал «ВАЙТ ХОЛЛ». Несколькими днями позже в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил документ о приостановлении деятельности заготовочного цеха ООО «ВАЙТ ХОЛЛ», находящегося на ул. Уральской, 85.

Причиной закрытия производства пищевой продукции стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после массовых отравлений на мероприятиях, которые обслуживались компанией. Так, общество с ограниченной ответственностью не разработало и не внедрило программу производственного контроля, не обеспечило последовательность технологических процессов, не отслеживало температурный режим хранения продукции. В помещениях, где готовилась еда, были выявлены дефекты внутренней отделки, не хватало моечного оборудования, торты и пирожные фактически изготавливались в горячем цехе, там же, где и блюда из мяса, птицы и рыбы. До работы допущены сотрудники, не прошедшие гигиеническое обучение и медосмотр.

Сразу после возбуждения исполнительного производства судебные приставы выехали в заготовочный цех и опечатали дери. Руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб. Согласно постановлению суда, деятельность ООО «ВАЙТ ХОЛЛ» по производству пищевой продукции приостановлена на 30 суток.