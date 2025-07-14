Вслед за банкетным залом «ВАЙТ ХОЛЛ» в Перми опечатали заготовочный цех предприятия

На минувшей неделе сотрудниками органов принудительного исполнения по решению суда был опечатан банкетный зал «ВАЙТ ХОЛЛ». Несколькими днями позже в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил документ о приостановлении деятельности заготовочного цеха ООО «ВАЙТ ХОЛЛ», находящегося на ул. Уральской, 85.
Причиной закрытия производства пищевой продукции стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после массовых отравлений на мероприятиях, которые обслуживались компанией. Так, общество с ограниченной ответственностью не разработало и не внедрило программу производственного контроля, не обеспечило последовательность технологических процессов, не отслеживало температурный режим хранения продукции. В помещениях, где готовилась еда, были выявлены дефекты внутренней отделки, не хватало моечного оборудования, торты и пирожные фактически изготавливались в горячем цехе, там же, где и блюда из мяса, птицы и рыбы. До работы допущены сотрудники, не прошедшие гигиеническое обучение и медосмотр.
Сразу после возбуждения исполнительного производства судебные приставы выехали в заготовочный цех и опечатали дери. Руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб. Согласно постановлению суда, деятельность ООО «ВАЙТ ХОЛЛ» по производству пищевой продукции приостановлена на 30 суток.