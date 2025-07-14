Пляжные «Крылья Советов» потерпели 12-е поражение подряд 13 июля

Самарцы остались на последней строчке чемпионата с одним очком. В воскресенье уступили «Краснодару-ЮМР» — 3:7 (12+).
В первом периоде волжане пропустили два мяча. Огорчили Нуритдин Мамадиев и Дмайш. После перерыва на 14-й минуте встречи отставание «КС» сократил Кирилл Ефремов.
Однако на 19-й Сикинья вернул южанам лидерство в +2. А на 24-й оформил дубль — 1:4.
В решающем отрезке Александр Волков увеличил преимущество ФК «Краснодар-ЮМР» до +5 со штрафного — 1:6. Далее на 28-й Амар Самб не реализовал пенальти самарцев, но на 35-й Артем Пиянев все же отыграл мяч — 2:6.
Через несколько секунд Мамадиев снова поразил ворота волжан — 2:7. Итоговый счет установил Бенжамин — 3:7.
Недавно пляжные «Крылья Советов» проиграли «Анапе» и «Саратову» (12+).
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