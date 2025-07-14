Освобождённая в Турции россиянка Бурнашкина заявила, что хочет вернуть дочь

Суд по тяжким уголовным делам в Анталье в феврале приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Позже апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении Бурнашкиной.