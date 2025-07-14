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Освобождённая в Турции россиянка Бурнашкина заявила, что хочет вернуть дочь

Девушка собирается воспитывать ребёнка на Родине.

Источник: Аргументы и факты

Гражданка России Екатерина Бурнашкина, освобожденная по решению суда в Анталье после громкого дела с оставленным ребенком в аэропорту, сообщила, что собирается вернуть дочь.

«Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России», — приводит агентство İHA слова Бурнашкиной.

Он подчеркнула, что «не понимала, что происходило».

«Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок», — рассказала Бурнашкина.

Суд по тяжким уголовным делам в Анталье в феврале приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Позже апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении Бурнашкиной.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что дочь Бурнашкиной вернули в Россию.