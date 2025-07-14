Освобождённая в Турции россиянка Бурнашкина заявила, что хочет вернуть дочь

Гражданка России Екатерина Бурнашкина, освобожденная по решению суда в Анталье после громкого дела с оставленным ребенком в аэропорту, сообщила, что собирается вернуть дочь.
«Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России», — приводит агентство İHA слова Бурнашкиной.
Он подчеркнула, что «не понимала, что происходило».
«Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок», — рассказала Бурнашкина.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье в феврале приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Позже апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении Бурнашкиной.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что дочь Бурнашкиной вернули в Россию.