Данные о столкновении самолета с НЛО рассекретили в США

В США рассекретили документы, связанные со столкновением военного самолета F-16 Viper с неопознанным летающим объектом над Аризоной в январе 2023 года, передает телеканал Fox News.
По словам официальных лиц, объект ударился о фонарь в верхней части самолета, его заметил пилот-инструктор, сидящий в задней части борта.
Расследование показало, что в неизвестном аппарате во время столкновения никого не было, то есть он управлялся дистанционно.
По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), днем позже произошло еще три столкновения самолетов с похожим объектом.
«По словам военных, с которыми я лично встречался, в 200 милях от Восточного побережья были объекты, которые барражировали и не имели видимых средств управления», — рассказал телеканалу Джеймс Фокс, режиссер, специализирующийся на фильмах об активности НЛО.
По данным Минобороны США, с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года в воздушном пространстве страны зафиксировано 757 инцидентов с участием UAP — неопознанным воздушным явлением, которое нельзя идентифицировать как самолёт или другое известное явления. Кроме того, 18 из них — были обнаружены близ военных и ядерных объектов.
Ранее стало известно, что Пентагон скрывал разработки нового оружия с помощью слухов об НЛО.