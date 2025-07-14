Данные о столкновении самолета с НЛО рассекретили в США

По данным Минобороны США, с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года в воздушном пространстве страны зафиксировано 757 инцидентов с участием UAP — неопознанным воздушным явлением, которое нельзя идентифицировать как самолёт или другое известное явления. Кроме того, 18 из них — были обнаружены близ военных и ядерных объектов.