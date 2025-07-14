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В российских медвузах значительно возросла стоимость обучения

Крупнейшие медицинские вузы России увеличили цены на основные образовательные программы на 10−12%

Крупнейшие медицинские вузы России увеличили цены на основные образовательные программы на 10−12%. Соответствующая информация опубликована изданием «Коммерсантъ».

Речь идёт о направлениях подготовки «Педиатрия», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В отдельных университетах рост стоимости достиг 30−35%.

По объяснениям руководства учебных заведений, повышение стоимости обусловлено ростом расходов на организацию практических занятий, коммунальные платежи и фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

В пресс-службе Минздрава, комментируя запрос СМИ, напомнили о праве вузов самостоятельно устанавливать стоимость платных образовательных услуг. Учреждения действуют с учётом нормативов расходов на соответствующий год.

В ведомстве отметили, что за последние три года по результатам мониторинга цен на платные образовательные услуги в сфере высшего и среднего профессионального образования претензий со стороны Минобрнауки не поступало.

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