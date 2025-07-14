Премьер Италии Мелони предостерегла Запад от торговой войны

«Сегодня правительство вновь находится в тесном контакте с Европейской комиссией и всеми сторонами, участвующими в переговорах по тарифам. Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов», — приводит ее слова пресс-служба итальянского правительства.