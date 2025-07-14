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Премьер Италии Мелони предостерегла Запад от торговой войны

Мелони заявила, что торговая война ослабит Европу перед лицом глобальных вызовов.

Источник: Комсомольская правда

Взаимное введение импортных пошлин приведет к торговой войне между странами Запада. Они окажутся в уязвимом положении. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Сегодня правительство вновь находится в тесном контакте с Европейской комиссией и всеми сторонами, участвующими в переговорах по тарифам. Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов», — приводит ее слова пресс-служба итальянского правительства.

Мелони отметила, что европейские страны имеют «экономическую и финансовую мощь», необходимую для отстаивания своих интересов и достижения разумного соглашения по тарифам. По ее словам, Италия готова внести свой вклад.

Накануне Еврокомиссия выступила против новых таможенных пошлин США в размере 30%. В Брюсселе заявили о намерении ускорить разработку ответных мер, чтобы защитить интересы Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал изменения в отношениях с Вашингтоном.

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