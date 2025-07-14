Россиянки худеют с помощью чат-ботов: как это работает и насколько эффективно

Корреспондент «Вечерней Москвы» попросила нейросеть составить сбалансированный рацион на неделю, чтобы не «кусочничать» на протяжении дня. Дополнительным пунктом указала: не любит гречку и перловку. Чат выписал общие принципы питания: белки, жиры, углеводы, регулярность и достаточное количество воды. На каждый день недели «придумал» меню. Прием пищи три раза в день, но в некоторые дни он предлагал еще и полдник. На первый взгляд еда показалась сбалансированной, однако нейросеть не написала, какое количество пищи нужно съесть и сколько воды стоит пить. Также ИИ дал несколько советов: избегать сладких газировок, контролировать порции и включать физическую активность, чтобы поддерживать тонус организма.