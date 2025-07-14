Милиция предупредила белорусов о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на карту

Министерство внутренних дел раскрыло белорусам схему мошенников с ошибочным переводом денег на карту. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Милиция призывает белорусов быть осторожными, в том случае, если им на карту пришли деньги от незнакомого человека. Указанные средства не следует переводить обратно, так как это может быть мошенническая схема.
Отмечается, что схема работает следующим образом: сначала на карту приходит денежный перевод, а через день или позднее с белорусом связываются через мессенджеры, говорят о том, что перевод был ошибочный и просят вернуть деньги на указанные реквизиты. В случае отказа, аферисты начинают угрожать заявлением в милицию и требовать срочного перевода.
В эфире обратили внимание, что белорусам, в случае возникновения подобной ситуацию, следует обратиться в милицию. Кроме того, рекомендовано связаться с поддержкой банка и зафиксировать перевод.
Тем временем МВД предупредило белорусов о мошенниках, рассылающих фейковые штрафы за ПДД.
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