Милиция предупредила белорусов о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на карту

Отмечается, что схема работает следующим образом: сначала на карту приходит денежный перевод, а через день или позднее с белорусом связываются через мессенджеры, говорят о том, что перевод был ошибочный и просят вернуть деньги на указанные реквизиты. В случае отказа, аферисты начинают угрожать заявлением в милицию и требовать срочного перевода.