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Уже 25 градусов. Жару в Петербурге держит атмосферный фронт

В середине календарного лета в Петербурге — разгар лета климатического. По данным СЗ УГМС, в 8:50 в городе уже почти 25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Фонтанка.ру

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль южных берегов Финского залива на юго-восток, в центральные области Европейской России. В такой ситуации пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, более интенсивными осадки ожидаются в южной части области.

Температура воздуха в Петербурге 27−29 градусов, в Ленинградской области 25−30. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник будет на пару градусов прохладнее и без осадков в дневные часы.