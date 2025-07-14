Уже 25 градусов. Жару в Петербурге держит атмосферный фронт

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль южных берегов Финского залива на юго-восток, в центральные области Европейской России. В такой ситуации пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, более интенсивными осадки ожидаются в южной части области.
Температура воздуха в Петербурге 27−29 градусов, в Ленинградской области 25−30. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
Во вторник будет на пару градусов прохладнее и без осадков в дневные часы.