Уже 25 градусов. Жару в Петербурге держит атмосферный фронт

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль южных берегов Финского залива на юго-восток, в центральные области Европейской России. В такой ситуации пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, более интенсивными осадки ожидаются в южной части области.