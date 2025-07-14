Казань не вошла в топ городов по уровню зарплат

Об этом сообщают аналитики Финансового университета при правительстве России.
При этом самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в других городах. Первое место по этому показателю занял Новошахтинск, за ним следуют Прокопьевск, Пенза и Краснодар.
В первом квартале среднемесячный доход казанцев составлял 61 тысячу рублей — значительно меньше, чем в Москве (92 тысячи) и Петербурге (79 тысяч). Аналитики отмечают, что высокие позиции в рейтинге заняли преимущественно города-спутники столицы и промышленные центры.
Напомним, зарплаты в Татарстане выросли до 83 тысяч рублей.