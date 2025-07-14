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Казань не вошла в топ городов по уровню зарплат

Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, столица Татарстана не попала в список городов с самыми высокими доходами населения во втором квартале 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщают аналитики Финансового университета при правительстве России.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Реутов и Санкт-Петербург, а также подмосковные Химки, Одинцово и Красногорск.

При этом самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в других городах. Первое место по этому показателю занял Новошахтинск, за ним следуют Прокопьевск, Пенза и Краснодар.

В первом квартале среднемесячный доход казанцев составлял 61 тысячу рублей — значительно меньше, чем в Москве (92 тысячи) и Петербурге (79 тысяч). Аналитики отмечают, что высокие позиции в рейтинге заняли преимущественно города-спутники столицы и промышленные центры.

Напомним, зарплаты в Татарстане выросли до 83 тысяч рублей.