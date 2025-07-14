Названы лайфхаки, помогающие избавиться от храпа

Как заметила собеседница издания, первым шагом является изменение положения во сне. Романова обратила внимание на то, что наиболее простой способ избежать храпа — спать на боку. Она указала, что для того, чтобы не переворачиваться на спину во сне, придуманы различные лайфхаки, например, можно пришить к спинке пижамы карман и помещать туда на ночь мягкий теннисный мячик.