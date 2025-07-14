Названы лайфхаки, помогающие избавиться от храпа

Врач-оториноларинголог-хирург Ольга Романова в беседе с «Российской газетой» заявила, что похрапывание ночью — это вовсе не безобидная привычка и не только повод для семейных раздоров, но и серьезная медицинская проблема. При этом в некоторых случаях помочь справить с храпом могут очень простые меры, которые перечислила специалист.
Как заметила собеседница издания, первым шагом является изменение положения во сне. Романова обратила внимание на то, что наиболее простой способ избежать храпа — спать на боку. Она указала, что для того, чтобы не переворачиваться на спину во сне, придуманы различные лайфхаки, например, можно пришить к спинке пижамы карман и помещать туда на ночь мягкий теннисный мячик.
Кроме того, по словам оториноларинголога, можно использовать специальный рюкзачок для сна с мягкой подушкой. Специалист уточнила, что принцип действия в этом случае тот же, что и у мяча, и лежать на спине таким образом будет просто неудобно.
Романова добавила, что существуют и различные инновационные решения, к которым можно отнести умные подушки и наручные будильники с датчиками положения тела, мягко пробуждающие человека, если он перевернулся на спину.
Если эти способы не помогают, собеседница издания рекомендует обратиться за помощью к специалисту, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, учитывая, что храп и апноэ сокращают продолжительность жизни на 10 лет и более, и при этом повышается риск гипертонии, инфарктов и инсультов.
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