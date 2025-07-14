В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына

По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год, проживая в Лесозаводске и Владивостоке, супруги избивали 12-летнего сына женщины, причиняя ему физическую и моральную боль. В результате их жестокого обращения ребёнок получил травмы, включая перелом рёбер и ожоги. Информирование о произошедшем поступило в прокуратуру от директора школы, после чего по инициативе надзорного органа была проведена доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела.