Нюх на преступления: как служебная собака раскрыла тайну исчезновения абитуриентки под Иркутском

В Шелеховском районе служебная собака по кличке Ёкко помогла полиции раскрыть жуткое преступление. Немецкая овчарка не только нашла тело пропавшей абитуриентки, но и указала на вещественные доказательства, которые стали ключевыми в расследовании этого дела.
Напомним, история началась с сообщения о пропаже молодой девушки. Оперативники получили информацию, что перед исчезновением она могла находиться на участке своего парня. На место сразу выехала следственная группа вместе с кинологом Максимом Новоселовым и его верным напарником — служебной собакой Ёкко.
— Ёкко моментально взял след и уверенно повел нас, — рассказывает прапорщик полиции Новоселов. Пес привел оперативников к месту, где было закопано тело погибшей. Рядом собака обнаружила и важные улики, которые теперь изучают следователи.
За пять лет службы в полиции Ёкко зарекомендовал себя как настоящий профессионал. Он не раз помогал раскрывать преступления, находил похищенные вещи и пропавших людей. Для кинолога овчарка стала не просто служебной собакой, а верным другом и незаменимым помощником в работе.
В это время убийцу девушки заключили под стражу до 8 сентября 2025 года. Он признался в содеянном и заявил, что совершил преступление на почве ревности. КП-Иркутск удалось связать с матерью погибшей и выяснить, что же произошло в тот роковой день.