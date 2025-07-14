Алексей Селин из оркестра им. Калинина скончался в Волгограде

В должности инспектора оркестра он занимался изготовлением реквизита к концертам-спектаклям, небольшим ремонтом струнных инструментов, покрытие лаком гуслей, заменой отклеившейся плитки в репетитории оркестра. У него все получалось красиво, качественно и легко.