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Байден признался, что использовал автоподпись для указов: как он объяснил это

Байден признался, что пользовался автопером для подписи указов о помиловании.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден заявил, что самостоятельно принимал каждое решение, а для юридического оформления использовалось автоперо, воспроизводящее его подпись. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

«Я принимал каждое решение», — сказал он, уточнив, что поручил сотрудникам использовать автоперо из-за большого объема документов.

Байден обратил внимание, что автоперо — законный инструмент, который использовали предыдущие президенты, в том числе действующий американский лидер Дональд Трамп. Тем самым экс-глава Белого дома ответил республиканцам, заявлявшим, что Байден, возможно, не контролировал решения в конце своего срока.

Кроме того, Байден отметил, что устно предоставил все помилования и смягчения приговоров, назвав Трампа и других республиканцев «лжецами», которые утверждали, что его помощники использовали авторучку без какого-либо разрешения.

Как передает NYT, меньше чем за два месяца до конца своего срока Байден, с декабря 2024 по январь 2025 года, при помощи автопера подписали 25 ордеров о помиловании и смягчении наказания, некоторые из которых охватывали целые группы осужденных.

Напомним, Трамп заявил, что «сонный» Байден ничего не знал о подписанных им помилованиях. Он говорил о том, что все эти решения «недействительны» и не имеют юридической силы, поскольку подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.

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