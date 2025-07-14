Байден признался, что использовал автоподпись для указов: как он объяснил это

Бывший президент США Джо Байден заявил, что самостоятельно принимал каждое решение, а для юридического оформления использовалось автоперо, воспроизводящее его подпись. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.
«Я принимал каждое решение», — сказал он, уточнив, что поручил сотрудникам использовать автоперо из-за большого объема документов.
Байден обратил внимание, что автоперо — законный инструмент, который использовали предыдущие президенты, в том числе действующий американский лидер Дональд Трамп. Тем самым экс-глава Белого дома ответил республиканцам, заявлявшим, что Байден, возможно, не контролировал решения в конце своего срока.
Кроме того, Байден отметил, что устно предоставил все помилования и смягчения приговоров, назвав Трампа и других республиканцев «лжецами», которые утверждали, что его помощники использовали авторучку без какого-либо разрешения.
Как передает NYT, меньше чем за два месяца до конца своего срока Байден, с декабря 2024 по январь 2025 года, при помощи автопера подписали 25 ордеров о помиловании и смягчении наказания, некоторые из которых охватывали целые группы осужденных.
Напомним, Трамп заявил, что «сонный» Байден ничего не знал о подписанных им помилованиях. Он говорил о том, что все эти решения «недействительны» и не имеют юридической силы, поскольку подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.