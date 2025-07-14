Ирбейское предприятие заплатит за нелегального работника 10 тысяч рублей

В Ирбейском районе Красноярского края завершилось разбирательство по факту использования нелегального труда на лесоперерабатывающем предприятии ООО «Джян Чэн», в результате которого бюджет понес дополнительные расходы.
В 2024 году инспекторы выявили на предприятии гражданина Республики Узбекистан, работавшего без патента и соответствующих разрешений на трудовую деятельность и пребывание в Российской Федерации.
По результатам проверки директор ООО «Джян Чэн» был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей. Иностранный работник также получил штраф в размере 3 тысяч рублей и был депортирован за пределы России.
На время оформления документов для депортации работник находился в центре временного содержания, что повлекло за собой расходы бюджетных средств на его содержание.
Несмотря на умысел работодателя, ООО «Джян Чэн» отказалось возместить понесенные государством затраты на выдворение иностранного гражданина. Прокуратура района, посчитав такие действия незаконными, обратилась в суд с исковым заявлением.
Суд поддержал требования прокуратуры и обязал ООО «Джян Чэн» возместить государству расходы на содержание иностранного гражданина в центре временного содержания в размере 10 тысяч рублей. Решение суда было исполнено в полном объеме, и убытки государству возмещены.
Прокуратура района взяла на контроль ситуацию в сфере миграционного законодательства и намерена в дальнейшем пресекать факты использования нелегальной рабочей силы.
Как ранее писал «МК в Красноярске», 40 мигрантов будут выдворены из Красноярского края за пределы России. Правоохранительные органы также зарегистрировали 54 материала по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и учета иностранных граждан, а также использования поддельных документов.