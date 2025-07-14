На подъезде к Крымскому мосту застряли более 1500 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают досмотра 1180 автомобилей, при этом время ожидания превышает три часа. Со стороны Керчи в очереди находятся 310 транспортных средств, а время ожидания составляет примерно один час. Об этом сообщается в telegram-канале мониторинга обстановки на Крымском мосту.