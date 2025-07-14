РЖД планирует провести масштабные изменения в структуре тарифов

ОАО РЖД намерено провести масштабные изменения в структуре тарифов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает «Коммерсантъ».
Так, компания планирует сблизить тарифы на металлургическое сырье и металлопродукцию, а также поднять тарифы на контейнеры на 15 процентов и на порожний пробег на пять процентов в 2026—2027 годах. По мнению участников рынка, это стимулирует рост инфляции — поэтому рост должен компенсироваться улучшением ситуации на сети.
— Рост тарифов должен балансироваться повышением эффективности. То есть ездить быстрее, меньшим парком вывозить больше груза, работать с операторами для технологической координации, упрощать возможность обмена парком и так далее, — заявил один из участников отрасли в разговоре с газетой.
С 1 января 2026 года в России начнет действовать льготная скидка в размере 50 процентов от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Она будет применяться к тарифам на перевозку в плацкартных, общих вагонах и вагонах второго и третьего классов, за исключением скоростных поездов.
Ранее в силу вступил приказ Министерства транспорта РФ о скидке на детские авиабилеты. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, как будет работать льгота.