РЖД планирует провести масштабные изменения в структуре тарифов

С 1 января 2026 года в России начнет действовать льготная скидка в размере 50 процентов от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Она будет применяться к тарифам на перевозку в плацкартных, общих вагонах и вагонах второго и третьего классов, за исключением скоростных поездов.