В Самаре пройдут экскурсии о фильме «Берегись автомобиля» и советском детстве

Музей Эльдара Рязанова подготовил для самарцев серию тематических мероприятий, посвящённых кино, истории и детству прошлых лет. Горожан ждут прогулка по знаковым местам, связанным с фильмом «Берегись автомобиля», а также экскурсия о пионерах 1940-х годов.
17 июля в 18:30 состоится пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Её проведёт историк Вячеслав Вербовой.
Участники узнают, как фильм «Берегись автомобиля» (1966, 12+) связан с Самарой, почему Юрия Деточкина называют нашим земляком, и какие тайны хранят улицы города.
Старт — от входа в Музей Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Участие — по билетам.
19 июля в 11:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдёт бесплатная экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+), посвящённой детству в 1930−40-х годах. После неё для детей проведут популярные дворовые игры, такие как «Море волнуется, раз…» и «Колечко-колечко».
Ранее мы писали, что 17 июля в «ЗИМ Галерее» откроется экспозиция «Фактура памяти» (12+) — первая персональная выставка художницы Алсу Коуки Амри.
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