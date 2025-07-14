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Волгоградцев приглашают на службу в полицию

Стать правоохранителями могут жители региона не моложе 18-ти лет, имеющие российское гражданство и годные по состоянию здоровья.

Волгоградцев области приглашает на службу управление МВД Волгограда.

Стать правоохранителями могут жители региона не моложе 18-ти лет, имеющие российское гражданство и годные по состоянию здоровья с образованием не ниже среднего.

В ведомстве соискателям обещают:

  • стабильную зарплату;
  • компенсацию за аренду жилья;
  • пенсию по выслуге после 20 лет службы;
  • бесплатное обмундирование;
  • возможность обучения в вузе МВД;
  • бесплатное медобслуживание в ведомственных поликлиниках, в том числе и для членов семьи;
  • отпуск от 45 дней;
  • страховые гарантии и выплаты на возмещения вреда здоровью;
  • соцвыплата на покупку или строительство жилья после 10 лет.

Желающие могут обратиться по телефонам 8 (8442) 93−73−98, 93−73−21 или лично по адресу: Волгоград, ул. Иркутская, 20, в рабочие дни с 09.00 до 18.00.