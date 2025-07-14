Волгоградцев приглашают на службу в полицию

Волгоградцев области приглашает на службу управление МВД Волгограда.
Стать правоохранителями могут жители региона не моложе 18-ти лет, имеющие российское гражданство и годные по состоянию здоровья с образованием не ниже среднего.
В ведомстве соискателям обещают:
- стабильную зарплату;
- компенсацию за аренду жилья;
- пенсию по выслуге после 20 лет службы;
- бесплатное обмундирование;
- возможность обучения в вузе МВД;
- бесплатное медобслуживание в ведомственных поликлиниках, в том числе и для членов семьи;
- отпуск от 45 дней;
- страховые гарантии и выплаты на возмещения вреда здоровью;
- соцвыплата на покупку или строительство жилья после 10 лет.
Желающие могут обратиться по телефонам