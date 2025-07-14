Телевидение и радио будут работать с перерывами несколько дней в Хабаровском крае

Согласно информации, которую предоставили в организации, телевидение и радио будут недоступны в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений — отключения согласованы. Перенастраивать свои приёмники также не придётся — после проведения всех необходимых работ вещание вернётся на прежние частоты.