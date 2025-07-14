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Телевидение и радио будут работать с перерывами несколько дней в Хабаровском крае

Отключения коснутся ряда населённых пунктов региона.

Источник: Freepik

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» возобновляет кампанию по профилактическому и плановому ремонту на оборудовании, в результате чего в ряде населённых пунктов Хабаровского края будут наблюдаться отключения телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», график пока составлен с 15 по 17 июля.

Согласно информации, которую предоставили в организации, телевидение и радио будут недоступны в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений — отключения согласованы. Перенастраивать свои приёмники также не придётся — после проведения всех необходимых работ вещание вернётся на прежние частоты.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 15 по 17 июля:

15.07.2025

Долми, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

Советская Гавань, с 09:00 до 18:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России»;

  • Радио «Восток России».

Хабаровск, с 08:00 до 17:00 по местному времени:

  • Радио «Спутник»;

  • Радиоканал «Мир»;

  • Радиопрограмма «Радио России»;

  • «Вести ФМ»;

  • Радио «Маяк»;

  • Радио 101,8 FM;

  • Радио «ВЕРА».

16.07.2025

Иня, Охотский муниципальный округ, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

Солонцовый, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

  • Радио «Суббота»;

  • Радио «Восток России СВ».

17.07.2025

Катэн, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс)