Телевидение и радио будут работать с перерывами несколько дней в Хабаровском крае

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» возобновляет кампанию по профилактическому и плановому ремонту на оборудовании, в результате чего в ряде населённых пунктов Хабаровского края будут наблюдаться отключения телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», график пока составлен с 15 по 17 июля.
Согласно информации, которую предоставили в организации, телевидение и радио будут недоступны в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений — отключения согласованы. Перенастраивать свои приёмники также не придётся — после проведения всех необходимых работ вещание вернётся на прежние частоты.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 15 по 17 июля:
15.07.2025
Долми, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Советская Гавань, с 09:00 до 18:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России».
Хабаровск, с 08:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Спутник»;
Радиоканал «Мир»;
Радиопрограмма «Радио России»;
«Вести ФМ»;
Радио «Маяк»;
Радио 101,8 FM;
Радио «ВЕРА».
16.07.2025
Иня, Охотский муниципальный округ, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Солонцовый, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Суббота»;
Радио «Восток России СВ».
17.07.2025
Катэн, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс)