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ФСИН: Бывшему полковнику Захарченко угрожает опасность со стороны заключенных

ФСИН России обладает информацией об угрозе жизни экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в российской колонии, в которую предложили перевести его родственники.

ФСИН России обладает информацией об угрозе жизни экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в российской колонии, в которую предложили перевести его родственники.

Сообщается, что в одной из колоний РФ содержится около десяти заключенных, ранее состоявших в приятельских отношениях с лицами, пострадавшими от насилия Захарченко. Из-за этого жизнь и здоровье экс-полковника МВД находятся под угрозой со стороны заключенных — поэтому его перевод в исправительное учреждение является нежелательным, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дмитрия Захарченко признали нарушителем порядка. В заключении ФКУ ИК-5 УФСИН по республике он охарактеризован отрицательно.

30 ноября 2023 года Никулинский суд Москвы по иску прокуратуры изъял у близких Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей. Как сообщила адвокат экс-полковника Валерия Туникова, сам обвиняемый участвовал в заседании по видео-конференц-связи и неоднократно просил исключить его из числа ответчиков.

Как экс-полковник МВД Захарченко расплачивался за свои миллиарды — подробнее в материале «Вечерней Москвы».