ФСИН: Бывшему полковнику Захарченко угрожает опасность со стороны заключенных

Сообщается, что в одной из колоний РФ содержится около десяти заключенных, ранее состоявших в приятельских отношениях с лицами, пострадавшими от насилия Захарченко. Из-за этого жизнь и здоровье экс-полковника МВД находятся под угрозой со стороны заключенных — поэтому его перевод в исправительное учреждение является нежелательным, передает РИА Новости.