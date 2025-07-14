Российские специалисты получили доступ к трофейному беспилотнику британского производства. Как сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат», аппарат был перехвачен во время полета над территорией России.
По его словам, речь идет о бывшей корабельной мишени ВМС Великобритании, которую украинские военные переоборудовали в ударный дрон с боевой частью массой около восьми килограммов. Военнослужащий отметил, что такая модернизация предполагает, что системы ПВО примут цель за ложную и пропустят ее вглубь территории, в то время как фактически речь идет о полноценном ударном аппарате.
Стоимость беспилотника составляет чуть менее миллиона рублей. Его крейсерская скорость — около 110 километров в час, а при приближении к цели дрон может ускоряться до 230 километров в час.
«Адвокат» добавил, что конкретный экземпляр преодолел почти 400 километров, прежде чем был принудительно посажен и захвачен российскими силами, передает РИА Новости.
Недавно ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по местам их запуска и хранения. Глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.