Российские бойцы получили доступ к британскому дрону за миллион рублей

По его словам, речь идет о бывшей корабельной мишени ВМС Великобритании, которую украинские военные переоборудовали в ударный дрон с боевой частью массой около восьми килограммов. Военнослужащий отметил, что такая модернизация предполагает, что системы ПВО примут цель за ложную и пропустят ее вглубь территории, в то время как фактически речь идет о полноценном ударном аппарате.