МВД: хакеры с помощью ИИ меньше чем за минуту создают фишинговые сайты

По словам экспертов, на создание поддельного сайта через ИИ у мошенников уходит меньше минуты. Хакерам достаточно только ввести короткий запрос. Теперь злоумышленники используют ИИ не только для написания мошеннических писем, но и для создания целых поддельных ресурсов, которые являются точными копиями оригинальных сайтов. В этом хакерам помогают инструменты от компании Vercel. С их помощью можно быстро развернуть готовую страницу.