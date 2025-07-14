МВД: хакеры с помощью ИИ меньше чем за минуту создают фишинговые сайты

Киберпреступники научились с помощью ИИ-генераторов молниеносно клонировать страницы входа на популярные сервисы. Об этом сообщили в Telegram-канал ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По словам экспертов, на создание поддельного сайта через ИИ у мошенников уходит меньше минуты. Хакерам достаточно только ввести короткий запрос. Теперь злоумышленники используют ИИ не только для написания мошеннических писем, но и для создания целых поддельных ресурсов, которые являются точными копиями оригинальных сайтов. В этом хакерам помогают инструменты от компании Vercel. С их помощью можно быстро развернуть готовую страницу.
Надежным способом защиты, по словам специалистов, остаются только усиленные меры аутентификации: сложные пароли и многофакторная проверка. Традиционные фильтры и средства киберзащиты не успевают отслеживать молниеносное создание фейковых страниц.
Ранее стало известно, что мошенники выдают себя за психологов и обманывают подростков.