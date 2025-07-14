Число вставших на Крымском мосту машин перевалило за тысячу: что происходит в регионе

С 22:00 до 01:00 по местному времени движение транспорта по Крымскому мосту проходило без затруднений. Однако спустя час перед контрольно-пропускными пунктами (КПП) со стороны Тамани образовалась очередь из 160 автомобилей. Со стороны Керчи подобного не наблюдалось. Еще через час, к 03:00, число машин выросло до 420, а к 05:00 — до 1 250. В 06:00 в очереди к КПП стояло 1 400 автомобилей, время ожидания составляло около четырех часов, а через три часа со стороны Тамани находилось уже 1 500 транспортных средств, в среднем ожидание составляло более трех часов, передает telegram-канал Крымского моста.