Профсоюз сказал, могут ли белорусы рассчитывать на продление контракта перед пенсией

Профсоюз сказал, продлят ли контракт белорусам перед пенсией. Подробности озвучил главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза работников леса и природопльзования Дмитрий Мордачев, пишет 1prof.by.
В сообщении сказано, что за разъяснением ситуации обратился житель Могилева Михаил. Он сообщил, что работает на предприятии более 15 лет, но в сентябре заканчивается контракт и до пенсии осталось 2,5 года. Мужчина интересуется: гарантировано ли ему продление контракта.
Главный правовой инспектор труда уточнил, что действующим законодательством предусматривается защита трудовых прав сотрудников пенсионного возраста. Так, согласно статье 261−5 Трудового кодекса, если до выхода на пенсию осталось не менее двух лет, то работодатель обязан продлить контракт или же заключить новый до достижения пенсионного возраста.
Дмитрий Мордачев добавил, что для мужчин указанная гарантия начинает действовать с 56 лет, а при пенсионном возрасте — с 58, а для женщин — с 51 года (если пенсия наступает в 53 года) или с 61 года (при пенсионном возрасте 63 года). Специалист поясняется, что озвученные сроки могут быть увеличены до трех лет, если подобное условие прописано в коллективном договоре организации.
— В вашем случае, Михаил, при стаже более 15 лет и 2,5 годах до пенсии, вы имеете полное право на продление трудовых отношений. Работодатель может отказать только при наличии серьезных нарушений трудовой дисциплины с вашей стороны, — подчеркнул главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза работников леса и природопльзования.
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