Профсоюз сказал, могут ли белорусы рассчитывать на продление контракта перед пенсией

Дмитрий Мордачев добавил, что для мужчин указанная гарантия начинает действовать с 56 лет, а при пенсионном возрасте — с 58, а для женщин — с 51 года (если пенсия наступает в 53 года) или с 61 года (при пенсионном возрасте 63 года). Специалист поясняется, что озвученные сроки могут быть увеличены до трех лет, если подобное условие прописано в коллективном договоре организации.