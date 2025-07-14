ФСИН сообщил об угрозе жизни осужденному экс-полковнику МВД Захарченко

Жизни экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за получение крупных взяток, угрожает опасность. Об этом сказано в решении суда о запрете перевода Захарченко в другую колонию.
«В ответ на указанное обращение со стороны Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН РФ заявителю был дан ответ, из которого следует, что сейчас угроза личной безопасности осужденному Захарченко Д. В. в исправительном учреждении ГУ ФСИН России сохраняется, в связи с этим удовлетворить заявление о переводе осужденного в указанный субъект Российской Федерации не представляется возможным», — говорится в документе.
В решении также отмечается, что Захарченко обеспечивается возможность свиданий с супругой, а также телефонной связью с родственниками.
Заявление о переводе подала мать бывшего полковника. В нём она отметила, что расстояние между местом содержания сына и её жильём превышает 600 км, из-за чего она не может посещать его для свиданий.
Ранее Захарченко был признан нарушителем порядка в мордовской колонии. Отмечается, что он неоднократно получал дисциплинарные взыскания.