ФСИН сообщил об угрозе жизни осужденному экс-полковнику МВД Захарченко

«В ответ на указанное обращение со стороны Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН РФ заявителю был дан ответ, из которого следует, что сейчас угроза личной безопасности осужденному Захарченко Д. В. в исправительном учреждении ГУ ФСИН России сохраняется, в связи с этим удовлетворить заявление о переводе осужденного в указанный субъект Российской Федерации не представляется возможным», — говорится в документе.