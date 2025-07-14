В Челябинске дожди сорвали срок строительства дороги к детскому саду

В челябинском 48-м микрорайоне сорвались сроки строительства проезда к детскому саду. Контаркт обязывал подрядчика закончить работу до 10 июля. Но до сих пор выполнено лишь 35% от проекта.
По словам главы Курчатовского района Константина Матыгина, причиной задержки стала дождливая погода. Строительство дороги продлится еще неделю-полторы.
Мэр Алексей Лошкин поручил Константину Матыгину и вице-мэру по строительству Владимиру Шамне держать ситуацию на контроле и начать претензионную работу с подрядчиком.