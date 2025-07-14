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Огромные очереди на Крымском мосту: проезда ждать более 3 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра наибольший затор наблюдается со стороны Кубани — 1200 авто.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.