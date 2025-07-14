Огромные очереди на Крымском мосту: проезда ждать более 3 часов

Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.