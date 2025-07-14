Профессор Виноградов предупредил о штрафах за игнорирование борщевика на участке

Юрист пояснил, что в регионах действуют свои дополнительные нормы. Так, в Московской области штраф за произрастание борщевика на участке может достигать пяти тысяч рублей. При этом, если более 50 процентов площади участка занято борщевиком, это может считаться неиспользованием земли по назначению, и тогда сумма штрафа увеличивается до 20−50 тысяч рублей.