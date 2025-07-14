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Профессор Виноградов предупредил о штрафах за игнорирование борщевика на участке

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что борщевик Сосновского признан одним из самых агрессивных инвазивных растений в России. Он отметил, что в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса, собственники и арендаторы участков обязаны защищать сельхозугодья от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками. За наличие борщевика на участке, согласно статье 10.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрен штраф до 500 рублей.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что борщевик Сосновского признан одним из самых агрессивных инвазивных растений в России. Он отметил, что в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса, собственники и арендаторы участков обязаны защищать сельхозугодья от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками. За наличие борщевика на участке, согласно статье 10.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрен штраф до 500 рублей.

Юрист пояснил, что в регионах действуют свои дополнительные нормы. Так, в Московской области штраф за произрастание борщевика на участке может достигать пяти тысяч рублей. При этом, если более 50 процентов площади участка занято борщевиком, это может считаться неиспользованием земли по назначению, и тогда сумма штрафа увеличивается до 20−50 тысяч рублей.

По словам Виноградова, на федеральном уровне уже разработан законопроект, направленный на борьбу с опасными инвазивными растениями. Он предусматривает многоуровневый контроль за их распространением и ужесточение ответственности за бездействие.

Эксперт добавил, что если за участком не осуществляется должный уход, он может быть признан заброшенным. В этом случае местные власти вправе выдать предписание об устранении нарушений, а при его игнорировании собственнику грозит штраф в размере до 1,5 процента от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей, передает RT.

«Вечерняя Москва» узнала, как защитить себя от опасного растения.