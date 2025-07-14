Профессор Виноградов предупредил о штрафах за игнорирование борщевика на участке

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что борщевик Сосновского признан одним из самых агрессивных инвазивных растений в России. Он отметил, что в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса, собственники и арендаторы участков обязаны защищать сельхозугодья от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками. За наличие борщевика на участке, согласно статье 10.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрен штраф до 500 рублей.
Юрист пояснил, что в регионах действуют свои дополнительные нормы. Так, в Московской области штраф за произрастание борщевика на участке может достигать пяти тысяч рублей. При этом, если более 50 процентов площади участка занято борщевиком, это может считаться неиспользованием земли по назначению, и тогда сумма штрафа увеличивается до 20−50 тысяч рублей.
По словам Виноградова, на федеральном уровне уже разработан законопроект, направленный на борьбу с опасными инвазивными растениями. Он предусматривает многоуровневый контроль за их распространением и ужесточение ответственности за бездействие.
Эксперт добавил, что если за участком не осуществляется должный уход, он может быть признан заброшенным. В этом случае местные власти вправе выдать предписание об устранении нарушений, а при его игнорировании собственнику грозит штраф в размере до 1,5 процента от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей, передает RT.
«Вечерняя Москва» узнала, как защитить себя от опасного растения.