В центре Красноярска проложат велосипедные дорожки

На трех поперечных улицах в центре Красноярска — Диктатуры Пролетариата, Декабристов и Парижской Коммуны — планируют сделать велосипедные дорожки. Как рассказали в городском департаменте градостроительства, разработкой проектной документации занималась компания «Проектдевелопмент».
Архитекторы хотят убрать под землю провода со столбов, установить гранитные бордюры, а пешеходные дорожки уложить крупной брусчаткой. Также в центре планируется обновить мебель, добавить зеленых насаждений и камер видеонаблюдения. Украшать улицы будет новая иллюминация.
— Поперечные улицы выполнят в едином стиле с проспектом Мира, — добавили в мэрии.
Ранее мы писали, что у красноярской школы вольной борьбы появится свой зал — объект возводится на улице Академика Киренского, 70 «а».