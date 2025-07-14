В центре Красноярска проложат велосипедные дорожки

Архитекторы хотят убрать под землю провода со столбов, установить гранитные бордюры, а пешеходные дорожки уложить крупной брусчаткой. Также в центре планируется обновить мебель, добавить зеленых насаждений и камер видеонаблюдения. Украшать улицы будет новая иллюминация.