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В Ростове пассажиры пожаловались на жару и духоту в вагоне «Ласточки»

Люди сообщили о температуре +46 градусов в поезде.

Источник: Аргументы и факты

Возмущённые пассажиры, следующие из Ростова в Кисловодск, сообщили о своей проблеме каналу «Осторожно, новости». Путешественники жаловались, что некоторым из них сталось плохо, люди находились на грани обморока.

На просьбы открыть окна, по словам пассажиров, проводники отвечали отказом из-за конструктивных особенностей вагона. При этом кондиционер не работал, а открывать двери было нельзя.

Люди потребовали замены состава, однако им отказали. Тогда несколько пассажиров решили сойти с поезда и приобрести билеты на другой состав с исправной системой вентиляции.

Ситуацию прокомментировали в СКЖД.

«На станции Кущёвка Краснодарского региона СКЖД была задержана “Ласточка” № 810 Ростов — Кисловодск по причине отказа системы кондиционирования. Работа системы охлаждения салона поезда была восстановлена, пассажиры обеспечены охлажденной питьевой водой», — сказано в сообщении.

В итоге поезд на час задержался в пути. В РЖД принесли извинения за неудобства.