В Ростове пассажиры пожаловались на жару и духоту в вагоне «Ласточки»

Возмущённые пассажиры, следующие из Ростова в Кисловодск, сообщили о своей проблеме каналу «Осторожно, новости». Путешественники жаловались, что некоторым из них сталось плохо, люди находились на грани обморока.
На просьбы открыть окна, по словам пассажиров, проводники отвечали отказом из-за конструктивных особенностей вагона. При этом кондиционер не работал, а открывать двери было нельзя.
Люди потребовали замены состава, однако им отказали. Тогда несколько пассажиров решили сойти с поезда и приобрести билеты на другой состав с исправной системой вентиляции.
Ситуацию прокомментировали в СКЖД.
«На станции Кущёвка Краснодарского региона СКЖД была задержана “Ласточка” № 810 Ростов — Кисловодск по причине отказа системы кондиционирования. Работа системы охлаждения салона поезда была восстановлена, пассажиры обеспечены охлажденной питьевой водой», — сказано в сообщении.
В итоге поезд на час задержался в пути. В РЖД принесли извинения за неудобства.