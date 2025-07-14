В Иркутскую область вновь приедет медицинский поезд «Святой Пантелеймон»

С 20 по 30 июля жители отдаленных населенных пунктов Иркутской области смогут бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь в передвижном диагностическом комплексе «Святой Пантелеймон». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.
— Специализированный поезд будет делать остановки на станциях Чуна (20 июля), Кешево (21 июля), Вихоревка (22−23 июля), Кежемская (24 июля), Речушка (25 июля), Видим (26 июля), Коршуниха (27 июля), Игирма (28 июля), Усть-Илимск (29 июля) и Рудногорск (30 июля), — уточнил глава региона.
В составе медицинского поезда работают врачи различных специальностей: терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, офтальмологи, ЛОР-врачи, гинекологи, урологи, стоматологи и педиатры. Жители смогут пройти комплексное обследование, включающее УЗИ, гастроскопию, рентген и лабораторные анализы.
Прием пациентов будет проводиться с 8:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00). Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе действует режим ЧС из-за лесных пожаров.