Спецпредставитель Белого дома Кит Келлог прибыл в Киев, сообщили украинские СМИ в понедельник, 14 июля.
На месте его встретил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации источников, Келлог может остаться в стране на всю текущую неделю, передает rg.ru.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником президента Соединенных Штатов Китом Келлогом довел до американской стороны позицию своего российского коллеги Владимира Путина относительно возможности перемирия на Украине — хотя бы в воздушном пространстве.
Помощник президента РФ Владимир Мединский при этом отметил, что если бы Украина стремилась к окончанию боевых действий и самостоятельно принимала важные решения, то мирный договор с Россией мог бы быть подписан еще в феврале 2022 года.
Ранее Келлог раскритиковал заявления Кремля о ходе мирных переговоров по Украине, назвав их «оруэлловскими». Он отверг утверждения России, что именно США и Украина затягивают переговорный процесс, и напомнил, что Трамп последовательно выступает за скорейшее урегулирование конфликта.